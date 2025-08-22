UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Rendőrnek és banki ügyintézőnek adta ki magát a csaló, több milliótól fosztotta meg áldozatát

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 22. 15:25
ismeretlen tettescsaláselfogatóparancs
Ismeretlen tettes banki csalással csapott be egy váci lakost. Az áldozat végül 6 millió forintot adott át egy közvetítőnek, akivel szemben elfogatóparancsot adtak ki.

A Váci Rendőrkapitányság csalás miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen, aki hazugsággal szedett ki hatalmas összeget egy gyanútlan áldozattól.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri a tettes megtaláláshoz.
A rendőrség a lakosság segítségét kéri a tettes megtalálásához. (Képünk illusztráció) Fotó: Gé / MW

A nyomozás szerint augusztus 19-én az elkövető telefonon keresztül előbb banki ügyintézőnek adta ki magát, és elhitette a sértettel, hogy valaki fel akarja törni a bankszámláját. Később már rendőrnek álcázta magát, és meggyőzte az áldozatát, hogy vegye fel a pénzét a számláról, majd a váci vasútállomáson adja át egy közvetítőnek. A férfi engedelmeskedett, így közel 6 millió forintot veszített.

A rendőrség közlése szerint a bűncselekménnyel kapcsolatba hozható G. Károly András, akivel szemben már elfogatóparancsot adtak ki. A férfi körözésével kapcsolatos információkat ide kattintva lehet megtekinteni, amíg a rendőrség nem törli. 

A Váci Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a férfi tartózkodási helyéről vagy a bűncselekményről információval rendelkezik, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-2894-es számon, a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámát, vagy a 112 központi segélyhívót.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
