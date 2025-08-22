Rendőrnek és banki ügyintézőnek adta ki magát a csaló, több milliótól fosztotta meg áldozatát

A Váci Rendőrkapitányság csalás miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen, aki hazugsággal szedett ki hatalmas összeget egy gyanútlan áldozattól.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri a tettes megtalálásához. (Képünk illusztráció) Fotó: Gé / MW

A nyomozás szerint augusztus 19-én az elkövető telefonon keresztül előbb banki ügyintézőnek adta ki magát, és elhitette a sértettel, hogy valaki fel akarja törni a bankszámláját. Később már rendőrnek álcázta magát, és meggyőzte az áldozatát, hogy vegye fel a pénzét a számláról, majd a váci vasútállomáson adja át egy közvetítőnek. A férfi engedelmeskedett, így közel 6 millió forintot veszített.

A rendőrség közlése szerint a bűncselekménnyel kapcsolatba hozható G. Károly András, akivel szemben már elfogatóparancsot adtak ki. A férfi körözésével kapcsolatos információkat ide kattintva lehet megtekinteni, amíg a rendőrség nem törli.

A Váci Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a férfi tartózkodási helyéről vagy a bűncselekményről információval rendelkezik, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-2894-es számon, a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámát, vagy a 112 központi segélyhívót.