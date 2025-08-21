UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Hatalmas bajba került egy túrázó Bagamér mellett, a rendőrök siettek a segítségére

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 11:20
Épp időben érkezett a segítség.

A rendőrök találtak rá arra a túrázóra, aki augusztus 18-án dél körül tévedt el egy erdős területen Bagamér mellett.

A rendőrök siettek a bajba jutott túrázó segítségére / Fotó: Gé / MW

A férfi kirándulni indult, azonban elhagyta a kijelölt túraútvonalat és nem találta a kiutat, ezért telefonon kért segítséget. A bejelentést követően a vámospércsi körzeti megbízottak indultak a keresésére, és rövid időn belül megtalálták a bajba jutott kirándulót. Mivel volt helyismeretük, könnyen azonosítani tudták a túrázó által körbeírt területrészeket. Többször a rendőrautó szirénáját is bekapcsolták, ezzel a kiránduló hozzávetőlegesen be tudta határolni a távolságukat. 
A 66 éves férfi szerencsére nem sérült meg, azonban kimerült és a vize is elfogyott. 

A rendőrök biztonságban kivezették az erdőből, majd felhívták a figyelmét, hogy a jövőben sose térjen el a turistajelzésektől.

 - tájékoztatott a Police.hu.

 

