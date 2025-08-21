UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Eltűnt nagybodrogi csecsemő: még mindig nincs meg a kicsi, de a rendőrség levette a körözést

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 07:59
Augusztus 20-án veszett nyoma, azóta nincs meg.

A rendőrség egyelőre ismeretlen okokból eltávolította a körözésre vonatkozó bejegyzést az augusztus 20-án eltűnt kéthetes csecsemő ügyében, aki a Tolna vármegyei Szekszárdon született augusztus 6-án. B. Zalán Attila hollétéről továbbra sincsen információ. A rendőrség mára ígért tájékoztatást az ügyről.

