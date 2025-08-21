Eltűnt nagybodrogi csecsemő: még mindig nincs meg a kicsi, de a rendőrség levette a körözést

A rendőrség egyelőre ismeretlen okokból eltávolította a körözésre vonatkozó bejegyzést az augusztus 20-án eltűnt kéthetes csecsemő ügyében, aki a Tolna vármegyei Szekszárdon született augusztus 6-án. B. Zalán Attila hollétéről továbbra sincsen információ. A rendőrség mára ígért tájékoztatást az ügyről.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.