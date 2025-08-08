Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Tragikus légibalesetről jött hír, már halálos áldozatról is tudni

helikopter baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 08. 07:35 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 08. 07:35
Mississippi
A helikopter a baleset előtt villamosvezetékekbe ütközött.
Bors
A szerző cikkei

Helikopter csapódott egy bárkába a Mississippi folyón. A légibalesetben két ember meghalt, a vízi utat a forgalom elől lezárták - közölte az amerikai parti őrség. Az eset az Illinois állambeli Alton közelében történt csütörtökön. Az előzetes információk szerint az MD 369 típusú helikopter a baleset előtt villamosvezetékekbe ütközött - számolt be a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Tanács (NTSB).

A Szövetségi Légiközlekedési Hatóság (FAA) szerint a helikopteren két ember utazott, amikor a baleset történt.

Az Ameren Corp áramszolgáltató vállalat szerint egy vállalkozó és egy alvállalkozó javította és cserélte a távvezeték oszlopának világítását és a jelzőgömböket az átviteli vezetékeken. 

Szomorúan értesültünk a mai tragikus eseményről

 – közölte az Ameren, hozzátéve, hogy az ügyben együttműködik a nyomozókkal.

A baleset után kigyulladt bárkán senki sem tartózkodott, a lángokat a tűzoltók megfékezték – közölte Jonathan Lindberg, a parti őrség szóvivője. A folyót, amely a termények és egyéb áruk szállításának fontos vízi útvonala, a 199-es mérföldjelzőtől a 201-es mérföldjelzőig lezárták - közölte Lindberg, hozzátéve: egyelőre nem tudni, hogy mikor nyitják meg újra a folyót, írja az MTI

Alton a Mississippi és az Illinois folyók összefolyásánál található, a lezárás késleltetheti a gabonát a középnyugati farmokról az Egyesült Államok öbölvidékére szállító bárkák közlekedését.

 

 

