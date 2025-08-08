Tragikus légibalesetről jött hír, már halálos áldozatról is tudni

Helikopter csapódott egy bárkába a Mississippi folyón. A légibalesetben két ember meghalt, a vízi utat a forgalom elől lezárták - közölte az amerikai parti őrség. Az eset az Illinois állambeli Alton közelében történt csütörtökön. Az előzetes információk szerint az MD 369 típusú helikopter a baleset előtt villamosvezetékekbe ütközött - számolt be a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Tanács (NTSB).
A Szövetségi Légiközlekedési Hatóság (FAA) szerint a helikopteren két ember utazott, amikor a baleset történt.
Az Ameren Corp áramszolgáltató vállalat szerint egy vállalkozó és egy alvállalkozó javította és cserélte a távvezeték oszlopának világítását és a jelzőgömböket az átviteli vezetékeken.
Szomorúan értesültünk a mai tragikus eseményről
– közölte az Ameren, hozzátéve, hogy az ügyben együttműködik a nyomozókkal.
A baleset után kigyulladt bárkán senki sem tartózkodott, a lángokat a tűzoltók megfékezték – közölte Jonathan Lindberg, a parti őrség szóvivője. A folyót, amely a termények és egyéb áruk szállításának fontos vízi útvonala, a 199-es mérföldjelzőtől a 201-es mérföldjelzőig lezárták - közölte Lindberg, hozzátéve: egyelőre nem tudni, hogy mikor nyitják meg újra a folyót, írja az MTI
Alton a Mississippi és az Illinois folyók összefolyásánál található, a lezárás késleltetheti a gabonát a középnyugati farmokról az Egyesült Államok öbölvidékére szállító bárkák közlekedését.
