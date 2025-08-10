Iszonyatos balesetről jött hír: mentők és tűzoltók lepték el a magyar autópályát

Összeütközött három személygépkocsi az M3-as autópálya 54-es kilométerénél, a Miskolc felé vezető oldalon, Hatvannál. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók érkeztek ki az esethez. Az egység áramtalanította az egyik járművet.

A társhatóságok is a helyszínre érkeztek

- íja a katasztrófavédelem.