Iszonyatos balesetről jött hír: mentők és tűzoltók lepték el a magyar autópályát

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 10. 10:41
M3-as autópályaM3-astűzoltókmentő
Több egység is a helyszínre sietett, még tart a helyszínelés.
N.T.
A szerző cikkei

Összeütközött három személygépkocsi az M3-as autópálya 54-es kilométerénél, a Miskolc felé vezető oldalon, Hatvannál. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók érkeztek ki az esethez. Az egység áramtalanította az egyik járművet. 

A társhatóságok is a helyszínre érkeztek

 - íja a katasztrófavédelem

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
