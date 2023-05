Zokogva hívta fel anyját az ítélet után Bradács Katalin - a maffia börtönében ül

Bradács Katalin 2021 őszén Olaszországba vitte, majd több késszúrással megölte a kétéves kisfiát. A szörnyű tettének előzménye, hogy a nő és az édesapa kapcsolata véglegesen megromlott, és az ügyük a magyar bíróságra került. Katalin megtudta, hogy nagy valószínűséggel Norbertnél helyezik majd el a gyermeket, ezért jobbnak látta, ha Alexet elhurcolja az országból. Olaszországban érte a hír, hogy valóban számára kedvezőtlen döntés született. Felhívta az apát telefonon, hogy a szabályozott időkereten túl is láthassa a gyermekét, de Norbert nem adott egyértelműen pozitív választ.

Katalint húsz évre ítélték. Fotó: Saját

Miután Katalin kioltotta a fia életét, a holttestről fotót készített, hogy azt szétküldje az ismerősei és szerettei között, majd a halott gyermekét egy élelmiszerüzlet pénztári futószalagjára fektette. A rendőrség hamar elkapta. Miután megállapították, hogy a nő elmezavara nem gátolja meg őt a tettei következményeinek felmérésében, megkezdődhetett a büntetőpere.

Katalin szerette volna elérni, hogy börtön helyett egy (magyar fogalmak szerint) szanatóriumszerű gyógyintézményben tölthesse a letartóztatását, de a bíróság ezt a kérvényt elutasította.

Kemény helynek számít

Az 1980-ban épült perugiai börtönről tudható, hogy egy időben ott tartották fogva a legkeményebb olasz maffiózókat, ezért az épületet a maffia börtöneként is emlegették. Az intézménynek női és férfi részlege is van, utóbbi egy külön épületben kapott helyet. A nőiben vanak a nagyobb cellák és jobb állapotúak is, mint a másik szárnyé. A biztonságért felelős személyzet hiányos, vannak betöltetlen állások, így az összetűzések, verekedések, lopások és a nyers erőszak szinte mindennaposak, a rabok számára is igen kemények a hétköznapok. Mivel sok elítélt bevándorlóként érkezett, számuk pedig egyre csak nő, idén februárban már írás-olvasás oktatást kellett szervezni részükre, hogy legalább alapszinten értsék a személyzet parancsait. A túlzsúfoltság 110 százalékos, a mai napon 361 rabból 216 külföldi állampolgárságú. Sokan vannak az afrikaiak és a balkáni, főleg albán maffia tagjai. Katalinnak 3 négyzetméternyi személyes tér jut a puritán, többszemélyes zárkában, wc-vel és zuhanyzóval, meleg vízzel, télen fűtéssel. Napi háromszori étkezés és egyórányi séta a komor, betonozott börtönudvaron - ez alkotja majd 20 éven át minden napjának gerincét. Két nagyobb terem is van a folyosók végén: egyikben tv-vel és csócsóasztallal, a másikban kondieszközökkel. Az épületben 49 nőt tartanak fogva.

Sokáig a földön feküdt

Katalin a rácsok mögött eddig csak földre fektetett matracon volt hajlandó aludni, sokat rajzolgatott, és folyamatosan szólongatta a kisfiát. A szerdai ítélethirdetésen nem volt jelen, mert a tárgyalás elején kérte, vigyék inkább vissza a börtönbe. Ott közölték vele, hogy bűnösnek találták. A szabályzat értelmében megengedték neki, hogy felhívja egy hozzátartozóját. Az édesanyjára esett a választása.

Katalin magányos marad a börtönben. Fotó: Bors

Ugyan a lányom számított a szigorú ítéletre, mégis sírt, amikor beszéltünk. A rá kiszabott húsz évet mindketten soknak tartjuk. Igyekeztem bele lelket önteni, de nem sikerült

– mondta a Borsnak Erzsébet, és hozzátette: egyelőre nem tudja, hogy Katalin hol kívánja a büntetését letölteni, igaz, a kérdés még korai, hiszen még csak a elsőfokú ítéltet született meg. A kérdésre, hogy szeretné-e a gyermekét meglátogatni, szomorúan válaszolt:

- Arra alig van pénzem, hogy ételt vegyek magamnak vagy Katalinnak csomagot küldjek. Nyilván szeretném még látni a lányomat, de a jelenlegi állás szerint nem tudom megvenni a repülőjegyet. Én mindig becsületesen éltem – magyarázta az idős asszony.

Életfogytiglan járt volna?

Juhász Norbert, a kis Alexet gyászoló apa az ítéletet nem tartja elég szigorúnak.

- Valamiért így döntött a bíróság. Azt mindenképpen értékelem, hogy kimondták Katalin bűnösségét, de szerintem csak az lenne méltányos büntetés, ha élete végéig a börtönben maradna – mondta a férfi.