Nagydorogi csecsemőgyilkosság: ezt teszi a rácsok mögött Zalánka letartóztatott anyja

Az egész országot megrázta a nagydorogi csecsemőgyilkosság. Ismeretes, Viktória, a gyermek anyja augusztus 20-án jelentette be a rendőrségen két hetes kisfia eltűnését. A rendőrség viszont már csak Zalánka holttestét találta a falu határának közelében. Kiderült, hogy a gyermeket meggyilkolták. Viktóra döbbenetes vallomást tett: állítása szerint először egy fekete autót látott, majd elvesztette eszméletét, mikor pedig magához tért, a babakocsi már üres volt, magán pedig támadásra utaló jeleket talált. A rendőrök azonban letartóztatták. Zalán testvérének, Máténak nem mondták meg, hol van az anyukája, azt viszont tudja, hogy szeretett kisöccse nincsen többé. A kisfiút ez sem vigasztalja, szinte egész nap Zalánt keresi.

Zalánka ágya üresen áll, a nagydorogi csecsemőgyilkosság rejtélyes körülményeit azóta is vizsgálják Fotó: Bors

Nagydorogi csecsemőgyilkosság: zokog a rácsok mögött a börtönbe zárt anya

A megrázó eset óta Viktória rácsok mögött van, csütörtökön (augusztus 28.) azonban, amikor a rendőrség ismét kihallgatta volna, már nem tett vallomást. Ügyvédje lapunknak elmondta, hogy az asszony azóta folyamatosan zokog a rácsok mögött. Ő ugyan tartja magát a korábbi állításához, miszerint nem tudja, hogy azon a végzetes sétán hová tűnt a kisfia:

A védencem meg van törve, és állandóan sírdogál. Tartja magát ahhoz, amit eddig állított



- mondta a Borsnak Molnár Péter, Viktória kirendelt védője. Hozzátette, bár Viktóriát egyelőre a nyomozás érdekei miatt nem látogathatják a rokonai, most azt szeretnék elintézni, hogy kaphasson csomagot a családjától.

Viktória egész nap zokog a rácsok mögött Fotó: Bors

Drámai fordulatot vehet a veronai buszbaleset lecsukott sofőrjének sorsa

Gyásznapként vonult be Magyarország történelmébe 2017. január 20-a: ekkor történt ugyanis a 18 ember életét követelő veronai buszbaleset. Ismeretes, a Szinyei Merse Pál Gimnázium busza hazafelé tartott a sítáborból, amikor a busz az autópálya pillérjének csapódott, majd kigyulladt. A tragédia után a busz egyik sofőrjét, V. Jánost 6 évnyi börtönre ítélték, 2022 óta tölti büntetését, jó magaviselettel viszont akár korábban is szabadulhat. Ügyvédje azonban azt mondta: most mégis perújrafelvételre készülnek:

Alternatív szakvéleményeket és tanúvallomásokat kaptam, amelyek egyrészt azt támaszthatják alá, hogy nem ő vezette a járművet a baleset idején, másrészt pedig nagyobb felelősséget mutathatnak ki az autópályát üzemeltető társaság részéről

- mondta el a Borsnak Massimiliano Scaringella, a férfi ügyvédje.