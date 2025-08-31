Nagydorogi csecsemőgyilkosság: ezt teszi a rácsok mögött Zalánka letartóztatott anyja

Az egész országot megrázta a nagydorogi csecsemőgyilkosság. Ismeretes, Viktória, a gyermek anyja augusztus 20-án jelentette be a rendőrségen két hetes kisfia eltűnését. A rendőrség viszont már csak Zalánka holttestét találta a falu határának közelében. Kiderült, hogy a gyermeket meggyilkolták. Viktóra döbbenetes vallomást tett: állítása szerint először egy fekete autót látott, majd elvesztette eszméletét, mikor pedig magához tért, a babakocsi már üres volt, magán pedig támadásra utaló jeleket talált. A rendőrök azonban letartóztatták. Zalán testvérének, Máténak nem mondták meg, hol van az anyukája, azt viszont tudja, hogy szeretett kisöccse nincsen többé. A kisfiút ez sem vigasztalja, szinte egész nap Zalánt keresi.
A megrázó eset óta Viktória rácsok mögött van, csütörtökön (augusztus 28.) azonban, amikor a rendőrség ismét kihallgatta volna, már nem tett vallomást. Ügyvédje lapunknak elmondta, hogy az asszony azóta folyamatosan zokog a rácsok mögött. Ő ugyan tartja magát a korábbi állításához, miszerint nem tudja, hogy azon a végzetes sétán hová tűnt a kisfia:
A védencem meg van törve, és állandóan sírdogál. Tartja magát ahhoz, amit eddig állított
- mondta a Borsnak Molnár Péter, Viktória kirendelt védője. Hozzátette, bár Viktóriát egyelőre a nyomozás érdekei miatt nem látogathatják a rokonai, most azt szeretnék elintézni, hogy kaphasson csomagot a családjától.
Gyásznapként vonult be Magyarország történelmébe 2017. január 20-a: ekkor történt ugyanis a 18 ember életét követelő veronai buszbaleset. Ismeretes, a Szinyei Merse Pál Gimnázium busza hazafelé tartott a sítáborból, amikor a busz az autópálya pillérjének csapódott, majd kigyulladt. A tragédia után a busz egyik sofőrjét, V. Jánost 6 évnyi börtönre ítélték, 2022 óta tölti büntetését, jó magaviselettel viszont akár korábban is szabadulhat. Ügyvédje azonban azt mondta: most mégis perújrafelvételre készülnek:
Alternatív szakvéleményeket és tanúvallomásokat kaptam, amelyek egyrészt azt támaszthatják alá, hogy nem ő vezette a járművet a baleset idején, másrészt pedig nagyobb felelősséget mutathatnak ki az autópályát üzemeltető társaság részéről
- mondta el a Borsnak Massimiliano Scaringella, a férfi ügyvédje.
Szörnyű balesetnek lehettek szemtanúi az emberek augusztus 26-án, a Keleti pályaudvar közelében: a szemtanúk csupán azt látták, hogy egy arra járó autós elgázol egy, a zebrán átrohanó férfit. Az ütközés ereje borzalmas volt, a gyalogos ugyanis métereket repült a levegőben, mielőtt földet ért volna. Hamarosan az is kiderült, hogy miért hajszolta magát az életveszélyes vágtába: a férfi ellen öt körözés volt érvényben, aznap pedig azért rohant ki a piros lámpa ellenére az úttestre, mert meglátta a közelben járőröző zsarukat. A férfit életveszélyes állapotban szállították kórházba.
A brutális baleset augusztus 27-én történt Mátrafüred és Sástó között: az álcázott festéssel hajtó tesztautó ugyanis egyenesen a buszba csapódott, méghozzá olyan erővel, hogy mindkét jármű totálkárosra tört. Az ütközéstől a busz ablakai kitörtek, többen ki is repültek belőle, így mindenki kórházba került az eset után. Csodával határos módon azonban mind a heten - köztük egy gyerek - könnyebb sérülésekkel megúszták az életveszélyes balesetet. Bár egyelőre nem tudni, hogyan történt a baleset és a rendőrség most is vizsgálja az eset körülményeit, sokak szerint a bemutatás és a forgalmazás előtt álló, ezért matricákkal álcázott tesztautó nem biztos, hogy betartotta a sebességhatárt.
