Nagydorogi csecsemőgyilkosság: ezt teszi a rácsok mögött Zalánka letartóztatott anyja

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 31. 19:00
Drámai események sora rázta meg Magyarországot a héten. Nem csoda hát, hogy olvasóinkat ezek közül is a rejtélyes nagydorogi csecsemőgyilkosság és a brutális balesetek érdekelték a legjobban. A nagydorogi csecsemőgyilkosságról két cikkünk is bekerült a heti TOP 5-be. Mutatjuk a hét legolvasottabb cikkeit.

Az egész országot megrázta a nagydorogi csecsemőgyilkosság. Ismeretes, Viktória, a gyermek anyja augusztus 20-án jelentette be a rendőrségen két hetes kisfia eltűnését. A rendőrség viszont már csak Zalánka holttestét találta a falu határának közelében. Kiderült, hogy a gyermeket meggyilkolták. Viktóra döbbenetes vallomást tett: állítása szerint először egy fekete autót látott, majd elvesztette eszméletét, mikor pedig magához tért, a babakocsi már üres volt, magán pedig támadásra utaló jeleket talált. A rendőrök azonban letartóztatták. Zalán testvérének, Máténak nem mondták meg, hol van az anyukája, azt viszont tudja, hogy szeretett kisöccse nincsen többé. A kisfiút ez sem vigasztalja, szinte egész nap Zalánt keresi. 

Zalánka ágya üresen áll, a nagydorogi csecsemőgyilkosság rejtélyes körülményeit azóta is vizsgálják   Fotó: Bors

Nagydorogi csecsemőgyilkosság: zokog a rácsok mögött a börtönbe zárt anya

A megrázó eset óta Viktória rácsok mögött van, csütörtökön (augusztus 28.) azonban, amikor a rendőrség ismét kihallgatta volna, már nem tett vallomást. Ügyvédje lapunknak elmondta, hogy az asszony azóta folyamatosan zokog a rácsok mögött. Ő ugyan tartja magát a korábbi állításához, miszerint nem tudja, hogy azon a végzetes sétán hová tűnt a kisfia: 

A védencem meg van törve, és állandóan sírdogál. Tartja magát ahhoz, amit eddig állított


- mondta a Borsnak Molnár Péter, Viktória kirendelt védője. Hozzátette, bár Viktóriát egyelőre a nyomozás érdekei miatt nem látogathatják a rokonai, most azt szeretnék elintézni, hogy kaphasson csomagot a családjától. 

Viktória egész nap zokog a rácsok mögött   Fotó: Bors

Drámai fordulatot vehet a veronai buszbaleset lecsukott sofőrjének sorsa

Gyásznapként vonult be Magyarország történelmébe 2017. január 20-a: ekkor történt ugyanis a 18 ember életét követelő veronai buszbaleset. Ismeretes, a Szinyei Merse Pál Gimnázium busza hazafelé tartott a sítáborból, amikor a busz az autópálya pillérjének csapódott, majd kigyulladt. A tragédia után a busz egyik sofőrjét, V. Jánost 6 évnyi börtönre ítélték, 2022 óta tölti büntetését, jó magaviselettel viszont akár korábban is szabadulhat. Ügyvédje azonban azt mondta: most mégis perújrafelvételre készülnek:

Alternatív szakvéleményeket és tanúvallomásokat kaptam, amelyek egyrészt azt támaszthatják alá, hogy nem ő vezette a járművet a baleset idején, másrészt pedig nagyobb felelősséget mutathatnak ki az autópályát üzemeltető társaság részéről

 - mondta el a Borsnak Massimiliano Scaringella, a férfi ügyvédje. 

V. János és ügyvédje perújrafelvételre készülnek   Fotó: MTI/EPA/Vigili Del Fuoco - VIGILI DEL FUOCO HANDOUT

Körözött bűnözőt gázoltak el a Keletinél

Szörnyű balesetnek lehettek szemtanúi az emberek augusztus 26-án, a Keleti pályaudvar közelében: a szemtanúk csupán azt látták, hogy egy arra járó autós elgázol egy, a zebrán átrohanó férfit. Az ütközés ereje borzalmas volt, a gyalogos ugyanis métereket repült a levegőben, mielőtt földet ért volna. Hamarosan az is kiderült, hogy miért hajszolta magát az életveszélyes vágtába: a férfi ellen öt körözés volt érvényben, aznap pedig azért rohant ki a piros lámpa ellenére az úttestre, mert meglátta a közelben járőröző zsarukat. A férfit életveszélyes állapotban szállították kórházba. 

Az elgázolt férfi ellen öt körözés volt érvényben   Fotó: Tények

Lefóliázott tesztkocsi rohant a buszba Mátrafüreden

A brutális baleset augusztus 27-én történt Mátrafüred és Sástó között: az álcázott festéssel hajtó tesztautó ugyanis egyenesen a buszba csapódott, méghozzá olyan erővel, hogy mindkét jármű totálkárosra tört. Az ütközéstől a busz ablakai kitörtek, többen ki is repültek belőle, így mindenki kórházba került az eset után. Csodával határos módon azonban mind a heten - köztük egy gyerek - könnyebb sérülésekkel megúszták az életveszélyes balesetet. Bár egyelőre nem tudni, hogyan történt a baleset és a rendőrség most is vizsgálja az eset körülményeit, sokak szerint a bemutatás és a forgalmazás előtt álló, ezért matricákkal álcázott tesztautó nem biztos, hogy betartotta a sebességhatárt. 

Fotó: Heol/Ládi László

 

A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

