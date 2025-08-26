Nagydorogi csecsemőgyilkosság: "Ötéves bátyja állandóan sír, és kérdezgeti, hogy miért nem jön haza Zalánka"

Mint arról a Bors beszámolt, augusztus 20-án a rendőrök holtan találtak meg egy Nagydorog melletti kukoricásban egy kéthetes csecsemőt. A kis Zalánka eltűnését az édesanyja jelentette be.

A nagydorogi házban a kiságy már üres Fotó: Bors

A nő azt állította, hogy a szülés utáni első sétára ment el a gyermekével, a kisfiút egy babakocsiban maga előtt tolva. Hozzátette, hogy az úton hirtelen feltűnt egy autó, de utána elvesztette az eszméletét, és mire magához tért, az újszülöttet elrabolták, viszont a fején ott éktelenkedett egy hatalmas púp. Később egy másik változatot is előadott, akkor már azt mondta, hogy a település határában lett rosszul. A rendőrség az anyát tizennégy éven aluli, védekezésre képtelen személy ellen sérelmére elkövetett emberöléssel gyanúsítja, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását.

A nagydorogi anya börtönbe került

Viktória jelenleg a kalocsai börtönben várja az ügy folytatását. Egyelőre egyik szerettével sem találkozhat, mert rendőrség el akarja kerülni a tanúk esetleges befolyásolását. A 25 éves nő távollététől leginkább az előző kapcsolatából származó, ötéves kisfia szenved.

Kérdezgeti, hogy hol van az édesanyja, mi pedig természetesen nem mondtuk meg neki az igazat. Máté úgy tudja, hogy az anyukája kórházba került, de egy olyan osztályra, ahol nem lehet meglátogatni. Igyekszem mindenben mellette állni, és éreztetni vele, mennyire szeretem

– mondta a Borsnak Olga, a gyerekek nagyanyja, aki képtelen elképzelni lányáról, hogy képes lett volna megölni az újszülöttet.

Olga mindent megtesz az unokájáért Fotó: Bors

Egy közeli rokontól megtudtuk, hogy Máténak már a tragédia napján elmondták, hogy a szeretett kisöccse meghalt.

Elmagyaráztuk neki, hogy Zalánka soha többé nem jön haza. Hogy mit fogott fel ebből? Úgy gondolom, hogy megértette, csak nem tudja elfogadni. Állandóan sír, és kérdezgeti, hogy miért nem jön haza Zalánka. Nagyon várta a születését, és állandóan azt tervezgette, hogyan fog segíteni körülötte, és mikre fogja megtanítani

– mesélte a hozzátartozó.

Mikor Máté megkérdezi, hol van a testvére, meg kell mondanunk az igazat. Azt válaszoljuk, hogy a Mennyországba költözött az angyalokhoz

– fejezte be a rokon.