Felfoghatatlan emberi könyörtelenség: takaróval fojtott meg egy beszédképtelen kisfiút a bölcsődei dolgozó

Egy három éves gyerek tragikus halálhíréről hangos a Missouri állam, miszerint az autizmussal élő kisfiút, Conrad Ashcraftotot, a 40 éves bölcsődevezető megfojtotta. A St. Francois megyei esküdtszék augusztus 14-én indítványozta az eljárást a május 16-án történt haláleset ügyében.

Az autizmussal élő, három éves gyerek nem élte túl gondozója kegyetlen bánásmódját / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A gyerek még beszélni sem bírt

A vádirat szerint a gondozó súlyos testi bántalmazást követett el, amikor a kisfiút hasra fektette, karjait a takaró alá szorította, majd egy körülbelül 8 kilós súlyozott takarót terített rá. A dokumentum hangsúlyozza, hogy a gyermek fulladás következtében halt meg, miközben a nő szándékosan okozott neki sérülést. A nő emellett azzal is vádolható, hogy saját testével, lábával is lefogta a gyermeket, majd magára hagyta, és nem ellenőrizte állapotát órákon keresztül.

Conrad holttestét édesanyja, Tara Williams találta meg, amikor délután érte ment a park hills-i Poppy’s Playhouse 2 nevű intézménybe. A tragédia után mindkét szülő pert indított. Az édesapa, Joshua Ashcraft 25 000 dollár kártérítést követel, míg az édesanya azzal vádolja az intézményt, hogy alkalmazottait nem képezték ki megfelelően és tudatosan engedélyezték a veszélyes altatási technikákat.

A keresetekben az is szerepel, hogy a súlyozott takarót rendszeresen használták a gyerekek „lenyugtatására”, noha az nem tartozott Conradhoz. Az ügy során kiderült, hogy Hedrick elszigetelte a kisfiút a többiektől, a folyosón fektette le, majd elhagyta a helyiséget anélkül, hogy meggyőződött volna arról, életben van-e - írja a People.

Az intézmény tulajdonosa, Spring Gray a botrány után lemondott. Hedricket letartóztatták, és jelenleg óvadék nélkül tartják fogva. Ügyvédje, Scott Rosenblum közölte, hogy védence ártatlannak vallotta magát.

Conrad családja gyászolja a kisfiút, akit a nekrológban vidám, szeretetteljes gyermeknek írtak le. Rajongott az úszásért, a Toy Story és a Verdák mesékért, valamint a pizzáért. Rövid életében legszívesebben szüleivel és rokonaival töltötte idejét.