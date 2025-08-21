Botrányos eset rázta meg Nyíregyházát, a lakosság segítségét kérik

Nyíregyházán, a Kossuth téren található egyik faházból ismeretlen elkövetők több kézműves alkotást tulajdonítottak el. Az eset a „Nyíregyen Hallottam” nevű Facebook-csoportban került nyilvánosságra.

Nyíregyháza főtere, ahonnan eltulajdonították a kézműves termékeket és személyes iratokat is. Fotó: SZON / KM-archív

A bejegyzés szerint a nyíregyházi bódét augusztus 19-re virradóra feszítették fel, ahonnan nemcsak különféle csuhé- és szalma alapú dísztárgyak, szalmaékszerek, képeslapok és ajándéktárgyak tűntek el, hanem személyes iratok is - adta hírül a Szon.hu.