Botrányos eset rázta meg Nyíregyházát, a lakosság segítségét kérik

Nyíregyháza
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 16:50
segítséget kérrablásFacebook
Egyelőre nem kerültek elő a tettesek.

Nyíregyházán, a Kossuth téren található egyik faházból ismeretlen elkövetők több kézműves alkotást tulajdonítottak el. Az eset a „Nyíregyen Hallottam” nevű Facebook-csoportban került nyilvánosságra.

Nyíregyháza főtere, ahonnan eltulajdonították a kézműves termékeket és személyes iratokat is. Fotó: SZON / KM-archív

A bejegyzés szerint a nyíregyházi bódét augusztus 19-re virradóra feszítették fel, ahonnan nemcsak különféle csuhé- és szalma alapú dísztárgyak, szalmaékszerek, képeslapok és ajándéktárgyak tűntek el, hanem személyes iratok is - adta hírül a Szon.hu.

Az alkotó arra kéri a nyilvánosságot, hogy osszák meg a hírt, és ha bárki rendelkezik bármilyen információval a lopással kapcsolatban, azonnal jelezze a 112-es segélyhívón.

 

