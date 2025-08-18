UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Nagy a baj, motoros és személyautós ütközött az M7-en

ütközés
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 18. 12:20
balesetBalatonM7
A Hivatásos tűzoltók a helyszínen vannak.

Egy sávon lehet csak haladni az M7-esen Balaton irányába.

sziréna, rendőrség, motor
A motoron is és az autóban is csak a vezetők utaztak Fotó: unsplash.com

Egy motorkerékpáros és egy személyautó szenvedett utoléréses balesetet az M7-es autópálya 45-ös kilométerszelvényénél, Velence térségében, a Balaton felé vezető oldalon. A motoron és a kocsikban is csak a vezetője utazott. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók és a pákozdi NOÉ Speciális Kutató-mentő ÖTE önkéntes tűzoltói érkeztek a műszaki mentési munkálatokhoz. A baleset miatt egy sávon halad a forgalom az érintett pályaszakaszon. - írja a Katasztrófavédelem.

 

