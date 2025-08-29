Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Mentőhelikoptert riasztottak: brutális baleset történt Magyarországon

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 16:40
Két ember a törött járműbe szorult.
Egymásba rohant két személyautó az 5431-es úton, Zákányszék közelében. Két ember beszorult a járművekbe.

Őket a mentők felügyelete mellett, feszítővágóval szabadítják ki a műszaki mentést végző szegedi és ruzsai hivatásos, valamint mórahalmi önkéntes tűzoltók. Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére - közölte a katasztrófavédelem.

 

