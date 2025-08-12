Mentőhelikopter száguldott a helyszínre: iszonyatos baleset történt az M5-ösön

A belső szalagkorlátnak ütközött és felborult egy homokot szállító tehergépkocsi az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kiskunfélegyháza közelében, a 108. és a 109. kilométer között, az 5302-s útra vezető lehajtónál - írja a katasztrófavédelem. Egy ember beszorult a járműbe. Őt feszítővágóval szabadítják ki a műszaki mentést végző kiskunfélegyházi és kecskeméti hivatásos tűzoltók. Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére, ahol nagy mennyiségű homok szóródott az úttestre, a sztráda mindkét oldalán félpályán halad a forgalom. A katasztrófavédelem frissítései szerint a sérültet sikerült kiszabadítani az autóból.