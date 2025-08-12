Mentőhelikopter száguldott a helyszínre: iszonyatos baleset történt az M5-ösön

A belső szalagkorlátnak ütközött és felborult egy homokot szállító tehergépkocsi az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kiskunfélegyháza közelében, a 108. és a 109. kilométer között, az 5302-s útra vezető lehajtónál - írja a katasztrófavédelem. Egy ember beszorult a járműbe. Őt feszítővágóval szabadítják ki a műszaki mentést végző kiskunfélegyházi és kecskeméti hivatásos tűzoltók. Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére, ahol nagy mennyiségű homok szóródott az úttestre, a sztráda mindkét oldalán félpályán halad a forgalom. A katasztrófavédelem frissítései szerint a sérültet sikerült kiszabadítani az autóból.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.