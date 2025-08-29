Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Mindenhol törmelék, sávlezárás: durva baleset történt az M3-ason

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 15:20
M3-as autópályakatasztrófavédelem
Helyszínen a tűzoltók is.
Összeütközött két személyautó az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Csincse térségében, a 145. kilométernél.

A mezőkövesdi hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik gépkocsit. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávot lezártak, a leállósávon halad a forgalom - közölte a katasztrófavédelem.

 

