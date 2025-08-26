Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Menekültek az emberek: óriási tűz ütött ki a kikötőben, többen megsérültek

tűz
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 06:31
Hamburgkikötő
Tűzoltók százait mozgósították hétfőn a hamburgi kikötőben tomboló lángok megfékezésére, a mentőszolgálatok szerint hárman sérültek meg a tűzben, amelyről azt még nem tudják, hogy mekkora anyagi kárt okozott.

A tűzoltóság szerint a lángok az észak-német város Vettel kerületében lévő egyik raktárban, egy ott parkoló járműből indulhattak ki. Az este folyamán sűrű fekete füstfelhő kígyózott Hamburg felett, és kisebb robbanások zaját is hallani lehetett. Dinitrogén-oxiddal, vagyis kéjgázzal teli, nyomás alatt lévő tartályok robbanhattak fel, ami miatt a lángoló törmelék messzire elszállt, további tüzeket okozva. Este az oltási munkálatok még zajlottak.

Major fire in Hamburg
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Lorenz Hartmann, a tűzoltóság szóvivője elmondta, hogy mintegy 25 embert menekítettek ki a környékről. A rendőrség szerint az A1-es jelű autópályát is le kellett zárni Norderelbe és Moorfleet között a törmelék miatt, aminek nyomán 12 kilométeres forgalmi torlódás keletkezett. A hamburgi Németország legfőbb külkereskedelmi kikötőjének számít.

