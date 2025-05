Most kaptuk a megrendítő hírt: meghalt a Happy, a flúgos golfos ikonikus sztárja

Sajnálatos módon elpusztult egy aligátor, aki számos tévéműsorban és filmben szerepelt, többek között a híres „krokodilvadász” Steve Irwin mellett.

Fotó: Pexels

Morris 1975-ben kezdte hollywoodi karrierjét, és 2006-ban vonult vissza, amikor a coloradói Mosca kisvárosában található Colorado Gator Farmra került. Szerepelt több filmben is, például az „Interjú a vámpírral”, a „Dr. Dolittle 2.” és a „Blues Brothers 2000” című alkotásokban. Fellépett a „The Tonight Show with Jay Leno” című műsorban is, a néhai természetvédelmi szakértő, Steve Irwin társaságában.

Leghíresebb szerepe azonban az 1996-os Adam Sandler-vígjátékban, a „Happy, a flúgos golfos”-ban volt, amely egy sikertelen és lobbanékony hokijátékosról szól, aki felfedezi tehetségét a golfhoz. A címszereplő, akit Sandler alakít, szembekerül Morrisszal, miután egy elütött golf labda az aligátor szájában landol.

A Colorado Gator Farm vasárnapi Facebook-bejegyzése szerint Morris, az aligátor legalább 80 éves volt halálakor növekedési üteme és fogvesztése alapján. Közel 3,3 méter hosszú volt, és 290 kilogrammot nyomott – írja a Mirror.

Adam Sandler szerdán egy Instagram-bejegyzésben – humorának megfelelően – emlékezett meg Morrissról:

„Viszlát, Morris. Mindannyian hiányolni fogunk. Tudtál kemény lenni a rendezőkkel, a sminkesekkel, a jelmeztervezőkkel – tulajdonképpen bárkivel, akinek volt karja vagy lába –, de tudom, hogy mindezt a film érdekében tetted. Az a nap, amikor nem voltál hajlandó kijönni az öltöződből, csak ha bevittünk 40 fej salátát, fontos leckét tanított nekem: soha ne alkudj meg a művészetedben. Soha nem felejtem el azt a pillanatot, amikor megosztottunk egy Three Musketeers szeletet, és te hagytad, hogy az enyém legyen a nagyobbik fel. De ez voltál te”.