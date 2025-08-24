Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Rendőrök, mentők és mentőhelikopter sietett a helyszínre: meghalt egy fiatal férfi a vidámparkban, borzalmas, ami történt

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 24. 06:40
Meghalt egy férfi, miután súlyos fejsérüléseket szenvedett a népszerű vidámparkban.
A Rendőrök, mentők és egy mentőhelikopter sietett a helyszínre szombat délután az angliai Whitley Bay-ben található Spanish City nyári vidámparkba, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy férfi „súlyosan megsérült” egy munkahelyi baleset során egy vidámparki attrakción.

Egy szolgálaton kívüli mentős is segített a helyszínen. Az orvosi személyzet minden erőfeszítése ellenére azonban egy húszas éveiben járó vidámparki dolgozót a helyszínen halottnak nyilvánítottak – erősítette meg az északkelet-angliai rendőrség (Northumbria Police). Az Egészségügyi és Munkavédelmi Hivatal (HSE) is értesítést kapott az esetről.

A Northumbria Police szóvivője a következőket mondta:

Szombaton nem sokkal 14:15 után bejelentést kaptunk arról, hogy egy férfi munkahelyi balesetet szenvedett a Spanish City nyári vidámparkban, a Spanish City Plaza területén, Whitley Bay-ben, Észak-Tyneside-ban. A mentőszolgálatok a helyszínre érkeztek, és megállapították, hogy egy húszas éveiben járó férfi súlyos fejsérüléseket szenvedett. Az orvosi személyzet minden erőfeszítése ellenére a férfit rövid időn belül a helyszínen halottnak nyilvánították.

A rendőrség nyilatkozatában arra arra is kitért, hogy értesítették a férfi legközelebbi hozzátartozóit, akiket jelenleg is speciálisan képzett rendőrök támogatnak. Gondolataik pedig a férfi családjával vannak ebben a rendkívül nehéz időszakban.

Továbbá azt kérték, aki bármilyen információval rendelkezik, vegye fel a kapcsolatot a Northumbria Police-szal közvetlen üzenetben a közösségi médián keresztül, vagy használja a rendőrség weboldalán található élő csevegés vagy bejelentő űrlap funkcióit - írja a Mirror

 

