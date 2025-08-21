UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Hajna, Sámuel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Araszol a forgalom az M3-ason, már 4 kilométeres a torlódás

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 15:05
m3autópályatorlódásszalagkorlát
Baleset miatt egy sávon halad a forgalom.
Bors
A szerző cikkei

Szalagkorlátnak csapódott egy autó az M3-as autópályán Hejőpapi térségében - írja a SZON, az Útinformra hivatkozva. A 158-as km-nél a forgalom csak egy sávon halad, így torlódásra kell számítani a főváros felé vezető oldalon.

dugó, torlódás, forgalom
Hatalmas a torlódás az M3-ason / Fotó: Forrás: Pexels /Pixabay (illusztráció)

AZ MKIF Zrt. tájékoztatása szerint baleset történt az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán. A külső sávot lezárták, a torlódás pedig már 4 kilométeres - olvasható a nool.hu oldalán is.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu