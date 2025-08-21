Araszol a forgalom az M3-ason, már 4 kilométeres a torlódás

Szalagkorlátnak csapódott egy autó az M3-as autópályán Hejőpapi térségében - írja a SZON, az Útinformra hivatkozva. A 158-as km-nél a forgalom csak egy sávon halad, így torlódásra kell számítani a főváros felé vezető oldalon.

Hatalmas a torlódás az M3-ason / Fotó: Forrás: Pexels /Pixabay (illusztráció)

AZ MKIF Zrt. tájékoztatása szerint baleset történt az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán. A külső sávot lezárták, a torlódás pedig már 4 kilométeres - olvasható a nool.hu oldalán is.