Kattant a bilincs: elfogta a rendőrség a sorozattolvajt

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 16:50
A férfi ezekből többet már nem fog eltulajdonítani.
Kattant a bilincs: a nagykátai rendőrök ugyanis elfogták azt a 32 éves férfit, aki facsemete- és biciklilopásokból tartotta fenn magát.

bilincs
Kattant a bilincs a sorozattolvaj csuklóján Fotó: rawpixel.com

Az elkövető ez év februárjában kezdte a lopássorozatát, első állomása egy kókai borospince volt, amelynek telkén a földből kihúzva magához vett három szilvafacsemetét. Ekkor további négy facsemetét is megrongált, ám azokat nem bírta kihúzni a földből. Később még háromszor visszatért a pince udvarára a következő hetekben, ekkor elvitt egy vadkamerát, 47 facsemetét, továbbá egy másik vadkamerát és négy facsemetét is megrongált.

A 32 éves férfi ezután sem tudott leállni, és márciusban egy családi ház telkéről 11 díszfát, áprilisban szintén egy kertből 9 gyümölcsfát emelt ki.

A tolvaj eközben tovább bővítette bűnlajstromát, és ekkor már a kerékpárok is a célkeresztjébe kerültek. Márciustól augusztus elejéig nyolc biciklit lovasított meg Sülysáp kerékpártárolóiból. Továbbá a kókai temető egyik sírhelyéről többször magához vett díszítés végett kitett italokat.

A nagykátai egyenruhások végül augusztus 7-én igazoltatták a férfit, pechjére pont az egyik elemelt biciklin ült, amit a járőrök ki is szúrtak. Előállították a 32 éves D. Dánielt, és üzletszerűen elkövetett lopás miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A nyomozók kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt - írja a police.hu.

 

