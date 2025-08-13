Milliós zsákmányt loptak egy református paptól - a 21 éves tolvajt napokon belül elfogták

Augusztus 1-je előtt egy 21 éves ricsei férfi betörte az egyik ablakot, és bemászott a helyi református parókia épületébe. Onnan számítástechnikai eszközöket, mobiltelefonokat és több százezer forint készpénzt vitt magával, a kár értéke meghaladta az egymillió forintot.

A tolvaj nem tudott sokáig menekülni a rendőrség elől. Fotó: Police.hu

A rendőrök nyomozásba kezdtek, és rövid időn belül azonosították a tolvajt, kit augusztus 12-én elfogták és lopás bűntett megalapozott gyanújával kihallgatták. A férfi végül beismerte tettét.

Az elvitt értékek jelentős részét a nyomozók megtalálták és lefoglalták, ezeket hamarosan visszaadják a jogos tulajdonosnak - írták a Rendőrség oldalán.