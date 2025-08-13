UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
32°C Székesfehérvár

Ipoly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Milliós zsákmányt loptak egy református paptól - a 21 éves tolvajt napokon belül elfogták

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 13. 16:00
tolvajlopás
Egy ricsei férfi számítástechnikai eszközöket, mobiltelefonokat és készpénzt zsákmányolt egy református parókiáról. Menekülni nem tudott sokáig, a rendőrök napokon belül elkapták, és az értékek nagy része is előkerült.

Augusztus 1-je előtt egy 21 éves ricsei férfi betörte az egyik ablakot, és bemászott a helyi református parókia épületébe. Onnan számítástechnikai eszközöket, mobiltelefonokat és több százezer forint készpénzt vitt magával, a kár értéke meghaladta az egymillió forintot.

A tolvaj nem tudott sokáig menekülni a rendőrség elől.
A tolvaj nem tudott sokáig menekülni a rendőrség elől. Fotó: Police.hu

A rendőrök nyomozásba kezdtek, és rövid időn belül azonosították a tolvajt, kit augusztus 12-én elfogták és lopás bűntett megalapozott gyanújával kihallgatták. A férfi végül beismerte tettét.

Az elvitt értékek jelentős részét a nyomozók megtalálták és lefoglalták, ezeket hamarosan visszaadják a jogos tulajdonosnak - írták a Rendőrség oldalán.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu