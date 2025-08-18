Dráma és könnyek: Két vonat szaladt egymásba Hajdu-Bihar vármegyében

Mindkét vonat vezetőfülkéje teljesen összeroncsolódott, az egyik mozdonyvezető súlyosan megsérült. A sápi vonatbalesetet okozó férfi ellen vádat emelt a főügyészség - írja a Haon.hu
A baleset még 2023. novemberében történt, amikor frontálisan ütközött egy személyvonat és egy tehervonat a Hajdú-bihari Sáp településén. A Haon.hu akkor így beszámolt az esetről: a helyszínre több város tűzoltóit is riasztották, egy embert feszítővágó segítségével emeltek ki a személyvonatból, a vonatbalesetben többen megsérültek, a vétlen mozdonyvezető életveszélyesen. A tehervonat 60 km/h sebességgel közlekedett, míg a személyvonat lassítottan közlekedett az állomáson.
A Debreceni Járási Ügyészség minősített vasúti közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétsége és más bűncselekmény miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki cselekményével súlyos sérülést okozott a másik vonatszerelvény vezetőjének – közölte hétfő reggel a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség.
Az ügyészség vádirata szerint 2023. november 15-én, Visontáról Biharkeresztesre indult az éjszakai órában egy magánvasút társaság tulajdonában lévő tehervonat, mozdonyát a balesetet okozó személy vezette. A tehervonat szerelvénye egy dízelmozdony valamint 28 darab tartálykocsi alkotta, és a fentebb említett napon hajnali 4 óra környékén haladt a település felé. A mozdonyvezető fáradtság miatt elaludt, így figyelmen kívül hagyta a tehervonatra vonatkozó tilos jelzést, így egyenesen a személyvonatba csapódott, amely ugyanazon a vágányon várakozott.
A személyvonaton öt utas tartózkodott, akik közül egy személy 8 napon túl gyógyuló, míg a jegyvizsgáló 8 napon belül gyógyuló könnyebb sérüléseket szenvedett. A mozdonyvezetőnek az ütközés következtében súlyos, életveszélyes sérülései keletkeztek, melyek részben maradandó fogyatékosság és súlyos egészségromlás hátrahagyásával gyógyultak. - írja a Haon.hu.
A vádlott könnyebb sérülésekkel megúszta az esetet, azonban több vasúti forgalmi utasítást figyelmen kívül hagyott, így emiatt nyomozást indított a Püspökladányi Rendőrkapitányság, végül a Debreceni Járási Ügyészség a mozdonyvezető ellen maradandó fogyatékosságot okozó, vasúti közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétsége és nagyobb kért okozó, közérdekű üzem működése gondatlan megzavarásának vétsége miatt nyújtott vádiratot a Püspökladányi Járásbíróságra.
A helyszínen képeket is készítettek
