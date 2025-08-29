Két gyermek sérült meg életveszélyesen a mentőhelikopteres M7-es balesetben

Ahogy arról a Bors korábban beszámolt: az M7-es autópályán, a Letenye felé vezető oldalon a 142-es kilométernél átszakította a szalagkorlátot egy személyautó, majd fának csapódott. A kocsiban négyen utaztak, a sérültek ellátásához több mentőautó is a baleset helyszínére érkezett, és mentőhelikoptert is riasztottak - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Azóta kiderült, hogy a

4 sérült között 2 gyermek életveszélyesen megsérült, szüleik pedig súlyosan megsérültek

- számolt be a Tények. A gyerekeket mentőhelikopter vitte kórházba, válságos állapotban. A balesetet valószínűleg az okozta, hogy a sofőr elaludt a volánnál. Az autó a beszámolók szerint átpördült a tetején és a kerekein landolt, de majdnem teljesen szétroncsolódott. A baleset körülményeit még vizsgálják.

