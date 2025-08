Kiskamasz rendezett vérfürdőt Gönyűn: döbbenetes részletek derültek ki – chaten beszélte meg Kristóf, hogy végezni fog a szüleivel

Csupán egy macska sétált tanácstalanul annak a takaros, hajdan meleg otthont jelentő gönyűi családi háznak az udvarán, ahonnan vasárnap este döbbenetes hívást kapott a győri rendőrség, ami a sokat látott zsarukat is sokkolta: az ott élő, mindössze 13 éves kisfiú, Sz. Kristóf ugyanis azzal csörgette meg őket vasárnap (augusztus 3-án), hogy megölte édesanyját és megsebesítette nagymamáját is. A zsaruk azonnal a helyszínre rohantak, ahol a házban megtalálták az élet és halál között lebegő családanyát, Sz. Veronikát és a súlyosan sérült nagymamát.

A gönyűi kamasz akkor támadta meg anyukáját és nagymamáját, amikor apja éppen dolgozott Fotó: Kisalföld

Két késsel támadt a gönyűi kamasz

Egyelőre ugyan nem közölték, pontosan hogyan is történt a támadás, de a Bors úgy tudja, hogy Kristóf két kést is használt, ezekkel hatszor-hétszer vághatta, illetve szúrhatta meg szerettei nyakát. Bár a családanya még élt, amikor rátaláltak, de életveszélyes állapotban volt, csupán az mentette meg az életét, hogy azonnal kórházba szállították, míg Kristófot a helyszínről vezették el:

- A mentők a 47, illetve 68 éves áldozatot életben találták - életveszélyes nyaki, szúrt sérülésekkel kerültek kórházba, életüket a gyors orvosi beavatkozás és a támadás elleni heves és kitartó védekezésük mentette meg. A fiút elfogták. A munkából reggel hazatérő apa értetlenül állt a történtek előtt - írta a Rendészeti Államtitkárság. Információink szerint a sokkos állapotban lévő családapa a helyi erőműben dolgozott a borzalmas vérengzés idején, Sz. Lajossal így az egyik kollégája rohant haza.

Sokkos állapotban vannak a helyiek

A környékbeliek azóta sem tudnak napirendre térni a történtek felett, mint mondták, a család körül mindig is béke honolt:

Nem tudok mást mondani, mint hogy normális család voltak. Sok időt töltöttek együtt, jártak kirándulni, utazgattak, Kristóf jól tanult. Ötödik osztálytól a győri suliba járt, reggel ment és este jött. Semmi olyan nem látszott kívülről, ami aggasztó lehetett volna. Még csak egy hangos veszekedést vagy szót sem hallottunk. A nagymamájával is jóban volt, aki gyakran jött ide látogatóba

– mesélte egy utcabeli, aki jól ismeri az Sz. családot. Az anyai nagymama, mint kiderült, nem itt, hanem Győrben élt, most azért tartózkodott lányánál és vejénél, mert korábban megsérült és eltört a karja, ami csuklótól a vállig be volt gipszelve. A férfi hozzátette, Kristóf nem az egyetlen gyermeke Lajosnak, a férfi előző házasságából ugyanis egy felnőttkorú lánya is van:

Innen van egy unokája is, a kislány egyidős Kristóffal, csak pár hónap a különbség közöttük. Ők is jöttek ide, olyankor csak úgy zengett a környék, úgy nevettek itt ketten, jó volt hallani. Amúgy nagyon okos, jó természetű srácnak ismertük, azóta ismerjük, mióta megszületett. Nem tudom, mi történhetett, nekem is csak ezen kattog az agyam, mióta megtudtam, mi történt

– mesélte. Hozzáfűzte azt is, hogy ő elképzelni sem tudta, hogy aznap mi hozta a családi házas utcába azt a rengeteg rendőrt: