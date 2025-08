19 éves fiút késeltek halálra egy focipálya parkolójában

Annak ellenére, hogy három embert vettünk őrizetbe, a nyomozás amely továbbra is folyamatban van, ma, valamint a jövő héten is folytatódik majd. Ez egy erőszakos és tragikus esemény volt, amelynek rengeteg szemtanúja volt. Az incidens megrázta a közösséget, és felkavarta mindazokat, akik tanúi voltak. Úgy véljük azonban, hogy célzott támadás történt, és nincs szélesebb körű fenyegetés. Tisztjeink ma és a következő napokban is a környéken lesznek, hogy kiderítsék, mi történt a szörnyű esemény előtt.