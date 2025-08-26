Csak pár lépéssel édesanyja előtt ment át a zebrán egy kisfiú, halálra gázolták

Egy négyéves kisfiút Arizonában tragikus módon halálra gázoltak, miközben néhány lépéssel édesanyja előtt haladt át egy gyalogos átkelőhelyen.

A halálos gázolás híre egy egész közösséget rázott meg (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

A rendőrség közleménye szerint a kisfiú, Miguel Dominguez, augusztus 18-án este 8 óra körül kelt át az úton Phoenixben, a 36. utca és a McDowell út közelében, amikor elütötte egy autó. Az óvodás gyermeket eszméletlenül és kritikus állapotban találták a helyszínen, majd a helyi kórházba szállították, ahol belehalt a sérüléseibe.

A baleset idején Dominguez mindössze néhány lépéssel járt anyja előtt, aki nem sérült meg. A járművet vezető nő a helyszínen maradt, és a rendőrség nem feltételezi, hogy bármiféle szer befolyásoltsága szerepet játszott volna a balesetben.

A Magical Star Óvoda pedagógusai, ahol Dominguez az elmúlt két évben tanult, szombaton autómosást szerveztek, hogy pénzt gyűjtsenek a család számára.

Ő volt a legfényesebb kis csillag. Régen az egyik legfélénkebb gyerek volt, akit ismertem, de az elmúlt évben nagyon kinyílt, és igazán önmaga lett

- mondta volt a gyermek volt pedagógusa, Jessica Layton.

Az óvodában úgy emlékeztek rá, mint aki imádott énekelni, valamint dinoszauruszokkal játszani.

Mindig rajtakaptuk, hogy megpróbálja a dinoszauruszokat a zsebébe rejteni, amikor indult haza

- tette hozá Layton.

A halálhíre sokkolta a közösséget, és az osztálytársai teljesen összetörtek, nem értik pontosan, mi törént vele.

A gyerekek folyton kérdezgetik: "Hol van?" Én még nem mondtam el nekik. Nem tudom, hogyan lehetne. Vajon megértenék? Ez annyira szomorú. Senkinek sem lenne szabad elveszítenie egy gyermeket

- nyilatkozta az intézmény igazgatója, Eileen Buckley.

Az óvoda tulajdonosa, Thomas Frontz elmondta, hogy Dominguez különleges kisfiú volt, aki előtt még ott állt az egész élet.

Egyszerűen boldog gyerek volt, öröm volt a társasága. Én vezettem a buszt a gyerekeknek heti három nap, így gyakran találkoztam vele. Ez egy igazi tragédia, és úgy érzem, bármit teszünk, az nem lesz elég.

A Dominguez tiszteletére szervezett autómosás célja az volt, hogy támogassák az édesanyját, és tudassák vele, hogy kisfia mindig a szívükben marad - írta a Daily Mail.