Futhatott, de el nem bújhatott: tinédzser rablóra csaptak le a rendőrök Kecskeméten.

Kecskemét
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 11:40
tolvajrablásrendőrség
Idős asszonyt rabolt ki a fiatal tolvaj.

Bejelentés érkezett a rendőrségre, miszerint augusztus 18-án nem sokkal 12 óra után Kecskeméten, a Kereszt utcában egy ismeretlen lépett oda egy idős asszonyhoz, akit fellökött, elvette a táskáját, majd elmenekült.

Kecskemét, rabló, rendőrség, nyomozás
Rövid időn belül rendőrkézre akadt a kecskeméti rabló / Fotó: Police.hu

A kecskeméti rendőrök ezután azonnal adatgyűjtésbe kezdtek, a Kecskeméti Városrendészet munkatársai pedig megkezdték a városi térfigyelő kamerák célirányos ellenőrzését. A közös munka gyorsan eredményre vezetett. A felvételeken látható fiatal eddig ismeretlen volt a nyomozók számára, ennek ellenére pár óra alatt megtalálták őt a városban. A 16 éves fiatalt rablás miatt őrizetbe vették, és kezdeményeztek a letartóztatását - tájékoztatott a Police.hu

 

