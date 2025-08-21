Futhatott, de el nem bújhatott: tinédzser rablóra csaptak le a rendőrök Kecskeméten.

Bejelentés érkezett a rendőrségre, miszerint augusztus 18-án nem sokkal 12 óra után Kecskeméten, a Kereszt utcában egy ismeretlen lépett oda egy idős asszonyhoz, akit fellökött, elvette a táskáját, majd elmenekült.

Rövid időn belül rendőrkézre akadt a kecskeméti rabló / Fotó: Police.hu

A kecskeméti rendőrök ezután azonnal adatgyűjtésbe kezdtek, a Kecskeméti Városrendészet munkatársai pedig megkezdték a városi térfigyelő kamerák célirányos ellenőrzését. A közös munka gyorsan eredményre vezetett. A felvételeken látható fiatal eddig ismeretlen volt a nyomozók számára, ennek ellenére pár óra alatt megtalálták őt a városban. A 16 éves fiatalt rablás miatt őrizetbe vették, és kezdeményeztek a letartóztatását - tájékoztatott a Police.hu.