Maszkos tolvajok után indult hajtóvadászat - El sem hiszed mit loptak el

Maszkos tolvajok után indítottak hajtóvadászatot, miután több ezer font értékű Labubu babákat loptak el.

A hongkongi művész által tervezett, gyűjthető játékfigurák, amelyek gyakran fogas szörnyekre hasonlítanak, az elmúlt hónapokban világszerte népszerű TikTok-trenddé váltak.

A Labubu figurák különféle formákban és méretekben kaphatók, egyes darabok pedig jóval értékesebbek másoknál. Az NPR júniusban arról számolt be, hogy egy életnagyságú Labubu figura Kínában 170 000 dollárért (57,8 millió forint) kelt el egy több mint ezer licitálót vonzó aukción. A babák világszerte elterjedtek, és az utóbbi időben több tucat híresség is csatlakozott a gyűjtési lázhoz.

A játékokat eredetileg Kasing Lung művész tervezte. Hongkongban született, majd 7 éves korában Hollandiába költözött, ahol megismerkedett az északi mesékkel. 2015-ben jelentette meg A szörnyek című illusztrált könyvsorozatát, amelyben női Labubu karakterek is szerepelnek.

A rablásra szerdán került sor Los Angelesben, a One Stop Sales nevű üzletben, amely mintegy 29 kilométerre keletre található a belvárostól. A károk összértékét körülbelül 7000 dollárra (2,3 millió forint) becsülik.

A Los Angeles megyei seriffhivatal az AP hírügynökségnek elmondta, hogy négy gyanúsított egy lopott Toyota Tacoma típusú járművet használt a betöréshez, az autót időközben megtalálták.

A One Stop Sales az Instagramon számolt be az esetről, ahol azt írták, hogy a tolvajok éjjel fél 1-kor törtek be az üzletbe, elvitték a teljes készletet, és feldúlták a helyet. A rablásról biztonsági kamerafelvételt is megosztottak - írja a Mirror.

A poszt felirata így szólt: