Óriási csattanástól rezzent össze mindenki a fővárosban, hatalmas karambol volt a VIII. kerületben

Két autó ütközött össze a Fiumei út és a Salgótarjáni utca kereszteződésében, a VIII. kerületben. A baleset ráfutásos jellegű volt. A fővárosi hivatásos tűzoltók műszaki mentést végeznek a helyszínen, a járműveket már áramtalanították - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.