Óriási csattanástól rezzent össze mindenki a fővárosban, hatalmas karambol volt a VIII. kerületben

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 27. 15:27
A tűzoltók már megkezdték a műszaki mentést.

Két autó ütközött össze a Fiumei út és a Salgótarjáni utca kereszteződésében, a VIII. kerületben. A baleset ráfutásos jellegű volt. A fővárosi hivatásos tűzoltók műszaki mentést végeznek a helyszínen, a járműveket már áramtalanították - írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

 

