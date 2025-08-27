Hajmeresztő: a forgalommal szembe ment egy autós az Erzsébet hídon - Videó

A BpiAutósok két olyan közúti mutatványt osztottak meg, amelyekben tényleg csak a szerencsén múlt, hogy nem történt baj.

Az egyik az Erzsébet hídon történt, ahol egy Ford Focus sofőrje veszélyes manőverbe keveredett, amit két autó fedélzeti kamerája is rögzített. A helyszínnel kapcsolatban Zerkovitz Dávid Közlekedési Szakpszichológus jelezte kommentekben, hogy ez nem egy egyedi eset.

Rendszeresen megpördülnek azon a helyen. Múltkor az előttem haladó 3,5 tonnás mutatta be ugyanitt, ugyanezt, és láthatóan őt lepte meg a legjobban. Majd valaki felfedi a részleteket, de állítólag a fém hídpálya miatti hőkülönbségben bújik a megoldás, emiatt lesz hirtelen váltással más a tapadás azon a helyen. Ráadásul elég sima aszfaltról van szó, talán érdemes lenne a repterekhez hasonló érdesítést alkalmazni. Ott TÉNYLEG nem ajánlott 45-nél jobban tolni…

- írta a szakértő.

A másik eset a 4602-es úton történt, M5-ös autópálya felől Ócsa irányába, ahol egy körforgalomban bukkant fel szemből egy autó, váratlanul veszélybe sodorva az arra szabályosan haladó másik járművet.

Mindkét helyzet jól mutatja, milyen kiszámíthatatlan pillanatokkal találkozhatunk az utakon: