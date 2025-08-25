Ismét problémás az M1-es autópálya

Nem indul jól a hétfő az autósoknak; számos fennakadásra kell számítani az M1-es autópályán és a környékéről.
A Kisalföld.hu összeszedte az Útinformon található információk alapján, hogy mire kell számítani az M1-es autópályán és a környékén közlekedőknek:
- Hegyeshalom felé, a 17-es és a 20-as km között új terelést építettek ki. A forgalom sávelhúzással a belső és a külső sávon halad, a leállósávot lezárták.
- Biatorbágy és Tatabánya, a 20-as és az 56-os km között mindkét oldalon elkerítették a belső sávot, a forgalmat sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik.
- Komárom térségében aszfaltoznak. A 84-es és 97-es km között mindkét oldalon a belső sávot lezárták. A forgalom a külső és a leállósávon halad.
Az M86-os autóúton is problémás:
- a Szombathely felé vezető oldalon, a 89-es és a 90-es km között a külső sávot lezárták.
- A 94-es km-nél lévő Vát/Sárvár csomópont felhajtóágát aszfaltozás miatt lezárták.
Az 1-es főúton, Komárom átkelési szakaszán, a 85-ös km-nél közművezetéket fektetnek le, a fél útpályát lezárták.
A 85-ös főúton, Nagycenken, a kastély közelében a 69-es km-nél vízvezetéket kötnek be, emiatt a forgalom csak egy sávon, irányonként váltakozva haladhat.
