Hatalmas torlódás az M7-esen a brutális baleset miatt

Összeütközött két gépkocsi az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Érdnél, a 17. kilométer közelében - írja a katasztrófavédelem. A műszaki mentést végző törökbálinti hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik járművet.

Az érintett sztrádaszakaszon a háromból két sávon halad a forgalom, nagy a torlódás.