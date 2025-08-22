Menekítették az utasokat, tűz keletkezett egy személyvonat mozdonyának motorterében

Tűz keletkezett egy személyvonat villanymozdonyának motorterében pénteken a Veszprém vármegyei Dabroncon - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.
A keszthelyi hivatásos és a sümegi önkormányzati tűzoltók kiérkezésekor már csak füstölés volt tapasztalható, amelyet az egységek porral oltóval szüntettek meg. A vonaton mintegy harmincan utaztak, az információk szerint ők mentesítő járattal folytatják útjukat
- írták.
A Mávinform az esetről a honlapján azt közölte: az Ajkáról Ljubljanába tartó Citadella InterCity mozdonya Dabronc közelében meghibásodott, elvontatásáig ezen a szakaszon szünetel a vonatközlekedés. Az Ukk-Zalaegerszeg szakaszon pénteken hosszabb eljutási időre kell számítani, Zalabér-Batyk és Ukk között pótlóbuszok közlekednek a Göcsej IC-k helyett.
