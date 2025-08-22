UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Menekítették az utasokat, tűz keletkezett egy személyvonat mozdonyának motorterében

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 22. 13:50
A vonaton mintegy harmincan utaztak.
Tűz keletkezett egy személyvonat villanymozdonyának motorterében pénteken a Veszprém vármegyei Dabroncon - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

Tűz keletkezett egy személyvonat villanymozdonyának motorterében pénteken a Veszprém vármegyei Dabroncon / Fotó: Cullan Smith /  Unsplash (Illusztráció)

A keszthelyi hivatásos és a sümegi önkormányzati tűzoltók kiérkezésekor már csak füstölés volt tapasztalható, amelyet az egységek porral oltóval szüntettek meg. A vonaton mintegy harmincan utaztak, az információk szerint ők mentesítő járattal folytatják útjukat

 - írták.

 

A Mávinform az esetről a honlapján azt közölte: az Ajkáról Ljubljanába tartó Citadella InterCity mozdonya Dabronc közelében meghibásodott, elvontatásáig ezen a szakaszon szünetel a vonatközlekedés. Az Ukk-Zalaegerszeg szakaszon pénteken hosszabb eljutási időre kell számítani, Zalabér-Batyk és Ukk között pótlóbuszok közlekednek a Göcsej IC-k helyett.

 

 

