Horror a szállodában: a harmadikról zuhant ki egy turista, hiába küzdöttek érte

Sokkoló tragédia történt a dél-afrikai Ramsgate üdülővárosában: egy 68 éves brit turista életét vesztette, miután kizuhant egy szálloda harmadik emeleti ablakából a hétvégén.

A turista életét nem tudták megmenteni / Fotó: unsplash.com

A férfi szombaton, éjfél után nem sokkal zuhant ki a hotel ablakán, miután a beszámolók szerint alkoholt fogyasztott. A helyszínre érkező mentők kritikus állapotban találtak rá, és azonnal életmentő beavatkozásokat kezdtek, ám a kórházba szállítás közben állapota rohamosan romlott. Az orvosok minden erőfeszítése ellenére a férfit már nem tudták megmenteni.

Craig Botha, a KwaZulu Magánmentőszolgálat szóvivője megerősítette, hogy a férfi a lehető legmagasabb szintű ellátásban részesült, de az életét nem sikerült megmenteni. A hatóságok vizsgálatot indítottak a tragikus eset körülményeinek feltárására. Ramsgate a KwaZulu-Natal tartomány déli partszakaszán található, és népszerű üdülőhely a külföldi és helyi turisták körében egyaránt.

Az elmúlt hetekben több tragédia is történt: nemrég egy 26 éves brit férfi fulladt a tengerbe Rodoszon, és egy 78 éves brit nőt találtak holtan egy krétai hotel medencéjében. A sziget kikötői hatósága közölte, hogy tudomásuk van egy fiatal külföldi tengerből való kihúzásával kapcsolatos incidensről. Ezek az esetek mind figyelmeztetnek arra, hogy a külföldi nyaralások sajnos sokszor váratlan veszélyeket rejthetnek magukban, írja a Mirror.