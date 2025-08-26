Sikoltoztak az emberek: brutális tömegverekedés tört ki a metrón

A londoni metróban tömegverekedés tört ki a Notting Hill-i karnevál résztvevői között, a sikoltozó utasok szeme láttára. A balhét - amiről videó is készült - az váltotta ki, hogy egy férfi eldobott egy italt, mire egy nő a kezében lévő táskával utána rohant.

Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

Az X-re feltöltött videón látható, hogy a verekedés a Baker Street állomáson történt, amikor egy karneváli jelmezbe öltözött férfi egy italt dobott a lépcsőn egy ismeretlen személy felé, mire egy leopárdmintás ruhát viselő nő a táskájával elkezdett felé rohanni.

A férfi elmenekült, de a nő és egy másik férfi üldözőbe vette, miközben a nézők sikoltozva nézték a zűrzavart. Az első férfi ezután felrohan egy szerelvényre, és feláll egy ülésre, majd egy fehér pólós férfi követi, aki több testre mért ütést is bevisz, miközben a tömeg a metró ablakain keresztül filmez a történteket. A férfit ezután kirángatják a szerelvényről, amire később a nő is felszáll, és tovább sikoltozik és dühöng.

A Notting Hill-i karnevált, amelyet Európa legnagyobb utcai fesztiváljaként ünnepelnek, a munkaszüneti hétvégén rendezték meg, és a rendőrség bejelentette, hogy a helytelen viselkedés miatt több mint 400 embert tartóztattak le. A londoni rendőrség közlése szerint a két nap alatt összesen 423 ember ellen intézkedtek – 200 vasárnap és 223 hétfőn –, ami több mint a tavalyi 349 - számol be róla a Daily Star.

Videón a megdöbbentő jelenet: