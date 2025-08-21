Fejjel lefelé esett a kútba: rendőrök mentették meg az életét

Augusztus 15-én kora esti órában riasztották a Készenléti Rendőrség közterületi járőreit a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Sajópüspökibe, ahol a bejelentés szerint egy nő esett a családi ház udvarán található kútba - olvasható a police.hu-n. A helyszínre érkező rendőrök megkezdték az eszméletlen asszony újraélesztését, valamint megkérték az OMSZ segítségét.
Az asszony életét a családtagok és szomszédok gyors beavatkozása alapozta meg:
a bejelentést követő percekben a kútból kihúzták az élettelen testet, és megkezdték az újraélesztést, amit azonnal átvettek a kiérkező rendőrök.
A család elmondása szerint az asszony egy melléképülethez indult az udvaron, de néhány perccel később már nem találták, ekkor kezdték el keresni. A kútban fejjel lefelé, eszméletlenül találtak rá.
A mentősök a helyszínre érkezés után folytatták a szakszerű ellátást. Mint elmondták, a rendőrök helyszíni beavatkozása nélkül az asszony életét nem lehetett volna megmenteni. A sérültet végül stabil állapotban előbb átszállították a közeli sportpályára, ahol már várta a mentőhelikopter, ami a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház Sürgősségi Osztályára szállította.
