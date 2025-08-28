Rettenet, minek tette ki családját az apuka: szerettei összeomlottak, aztán jött a fordulat

Kihirdették annak a háromgyermekes családapának az ítéletét, aki egy kajaktúra során megrendezte a halálát. Ryan Borgwardt a wisconsini Green Lake-nél töltötte idejét, amikor hirtelen eltűnt, legalábbis mindenki azt hitte. Családja ezt követően aggódni kezdett, miután a 45 éves férfi annak ellenére sem tért haza, hogy feleségének írt egy SMS-t, miszerint visszafordítja a kajakját, és a partra evez. A rokonok végül riasztották a hatóságokat, akik csak a férfi felborult kajakjára és mentőmellényére találtak rá, amelyet követően kutatást indítottak, mivel attól tartottak, az apa vízbe fulladt.

Az apa megrendezte saját halálát / Fotó: unsplash.com

A tavaly augusztus 12-én történt esetet követően másfél hónapon át pásztázták a hatóságok a környéket drónnal és szonártechnikával, azonban eredményt ez nem hozott. Az egész folyamatot akkor állították le, amikor kiderült, Ryan 50 nappal az eltűnése előtt kötött egy 350 ezer dolláros (körülbelül 119 millió forintos) életbiztosítást, amelyet követően érdeklődött külföldi pénzátutalásról is. Ezen felül ráadásul fény derült arra, hogy hét hónappal az eltűnése előtt online elkezdett kapcsolatot tartani egy üzbegisztáni nővel.

Az egész "szerelméről és a vele való új közös életről" szólt Ryan közlése szerint, akit a Green Lake megyei bíróság börtönbüntetésre ítélt. Habár az apa nem vallotta magát bűnösnek, nem is tagadta a vádakat. Összesen 89 napot kell a rácsok mögött töltenie, írja az UNILAD, kiemelve, Ryan a bíróság előtt állva azt közölte, személyes okok miatt rendezte meg a halálát és abban bízott, a rendőrök idővel feladják a keresést.