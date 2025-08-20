UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Zebrán gázolt a 75 éves sofőr, meg sem állt tovább száguldott!

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 20. 08:20
Felfoghatatlan, hogy ilyesmi megtörténhet.
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda egyik munkatársa augusztus 14-én a reggeli órákban indult szolgálatba Miskolcon, amikor a Király utcai kijelölt gyalogátkelőhelyhez érkezve észlelte, hogy egy kerékpárral közlekedő középkorú férfi is át akar kelni, azonban az utcán nagy sebességgel érkező autó elsodorta. A jármű felhajtott a gyalogátkelőre, elütötte a biciklist, majd a sofőr megállás nélkül továbbhaladt.

Fotó: police.hu / police.hu

A rendőr azonnal megállt, kiszállt az autójából, és az elektromos járművel közlekedő férfi segítségére sietett. A sérültet több gyalogos is próbálta ellátni, miközben a rendőr a gázolót követni kezdte, majd végül a Zsolcai kapu kereszteződésénél utolérte és megállította a járművet.

Az autót egy körülbelül 75 éves férfi vezette, aki a helyszínen úgy nyilatkozott, hogy látta, hallotta, hogy történt valami, de nem állt meg, inkább továbbhaladt. A rendőr tájékoztatta, hogy vissza kell mennie a baleset helyszínére, majd saját járművével visszaszállította a sofőrt. A helyszínre kiérkező járőrök vették át az ügy további intézését. A kerékpáros 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, míg az idős férfivel szemben segítségnyújtás elmulasztása miatt indítottak büntetőeljárást a Miskolci Rendőrkapitányságon - írja a Police.

