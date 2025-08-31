Tragédia Tapolca mellett: unokája szeme láttára halt meg a nagypapa, már nem lehetett megmenteni az életét

Halálos kimenetelű balesethez riasztották a mentőket Tapolca környékére, ahol egy autó eddig tisztázatlan körülmények közt egyszer csak áttért a szembesávba, ahol belecsapódott egy kisteherautóba. Az ütközés erejét jól mutatja, hogy a kisteherautó eleje szinte teljesen eltűnt, az autó tetejét pedig le kellett vágni, hogy az utasokat kiszabadítsák a roncsok közül.

A Tapolca környékén történt balesetben mindkét jármű súlyosan összetört, egy ember pedig még a helyszínen életét vesztette Fotó: Katasztrófavédelem

Az autót egy 70 év körüli férfi vezette, aki az ütközés során olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy még a helyszínen életét vesztette. Vele volt a 11 éves unokája is, akinek végig kellett néznie szeretett nagypapája utolsó pillanatait. Az autóban ült emellett a férfi felesége is, akit súlyos sérülésekkel, mentőhelikopter segítségével szállítottak kórházba. Ugyancsak kórházba került a gyermek, valamint egy középkorú férfi is – tudatta a Tények.

Videós beszámoló a tragikus kimenetelű tapolcai balesetről: