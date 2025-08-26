Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Aggasztó: közel egy hónapja nem találják a fiatal Renátát

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 10:10
A Lenti Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó H. Renáta ügyében.

rendőr rendőrség rendőrautó
A rendőrség a lakosság segítségét kéri Fotó: police.hu / police.hu

A 16 éves lány 2025. július 30-án a lenti gyermekotthonból ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról, a rendőrök jelenleg is keresik. Renáta körülbelül 164 cm magas, vékony testalkatú, hosszúkás arcú, fekete hajú, barna szemű. Eltűnéskor fekete melegítő nadrágot és fehér pólót viselt.

Vélt tartózkodási helye: Szentpéterúr és környéke.

Az eltűnt lányról a fotót ide kattintva tudod megnézni.

A Lenti Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a lány tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 06-92-351-004-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

 

