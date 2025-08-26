Aggasztó: közel egy hónapja nem találják a fiatal Renátát

A Lenti Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó H. Renáta ügyében.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri Fotó: police.hu / police.hu

A 16 éves lány 2025. július 30-án a lenti gyermekotthonból ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról, a rendőrök jelenleg is keresik. Renáta körülbelül 164 cm magas, vékony testalkatú, hosszúkás arcú, fekete hajú, barna szemű. Eltűnéskor fekete melegítő nadrágot és fehér pólót viselt.

Vélt tartózkodási helye: Szentpéterúr és környéke.

Az eltűnt lányról a fotót ide kattintva tudod megnézni.