Aggasztó: közel egy hónapja nem találják a fiatal Renátát

A Lenti Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó H. Renáta ügyében.
A 16 éves lány 2025. július 30-án a lenti gyermekotthonból ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról, a rendőrök jelenleg is keresik. Renáta körülbelül 164 cm magas, vékony testalkatú, hosszúkás arcú, fekete hajú, barna szemű. Eltűnéskor fekete melegítő nadrágot és fehér pólót viselt.
Vélt tartózkodási helye: Szentpéterúr és környéke.
Az eltűnt lányról a fotót ide kattintva tudod megnézni.
A Lenti Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a lány tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 06-92-351-004-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
