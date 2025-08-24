Láttad ezt a fiatal nőt? Az egész ország őt keresi

A Győri Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható személy tartózkodási helyéről, vagy eltűnésének körülményéről információval rendelkezik, hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96/417-329-es hívószámon. Névtelenség megőrzése mellett bejelentést tehetnek továbbá az ingyenesen hívható 06-80-555-111 telefontanú, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.