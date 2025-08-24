Láttad ezt a fiatal nőt? Az egész ország őt keresi

A kunszigeti nő 2025. augusztus 23-án otthonából kerékpárral indult el, majd ismeretlen helyre távozott, azóta oda nem érkezett vissza, életjelet nem ad magáról, jelenlegi tartózkodási helye ismeretlen - olvasható a rendőrség honlapján.
Személyleírása: 168 cm magas, vékony testalkatú, haja szőkés, váll alá érő.
Utolsó ismert ruházata: kék kendő volt a fején, rövid farmernadrágot és fehér topot viselt, szandál volt rajta.
A hölgyről készült fotókat IDE kattintva tekintheted meg.
A Győri Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható személy tartózkodási helyéről, vagy eltűnésének körülményéről információval rendelkezik, hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96/417-329-es hívószámon. Névtelenség megőrzése mellett bejelentést tehetnek továbbá az ingyenesen hívható 06-80-555-111 telefontanú, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.