Négy hónapja veszett nyoma: Anita iskolába indult, de sosem ért oda

Hol vagy Anita? - A fiatal 16 éves Koncz Anita Alexának április 11-én veszett nyoma, amikor kilépett hajnalban a sepsiszentgyörgyi gyermekotthon ajtaján, amikor is iskolába igyekezett. Azonban sajnos nem érkezett meg, az oda vezető úton nyomtalanul eltűnt.
Már negyedik hónapja keresik a román hatóság emberei azt az erdélyi magyar lányt, aki a sepsiszentgyörgyi Godri Ferenc Iskolába igyekezett. Anita ügyében a rendőrség gyermekrablás miatt vizsgálódik.
Április 11-én a sepsiszentgyörgyi rendőrséget értesítették arról, hogy a 16 éves Koncz Anita Alexa eltűnt a sepsiszentgyörgyi gyermekotthonból. Reggel fél hétkor még elindult a sepsiszentgyörgyi Godri Ferenc Iskolába, de az intézménybe már nem érkezett meg, ahogyan a gyermekotthonba sem tért vissza
- közölte a román rendőrség.
Ráadásul a helyi riasztásban az szerepelt, hogy Anita ügye nem hétköznapi eltűnés, ugyanis gyermekrablás miatt riadóztattak. Az osztálytársai szerint nem kizárt, hogy a kislányt valaki elrabolta vagy elcsalta.
Családja is nagyon aggódik, testvére és édesanyja várja azoknak a jelentkezését, akik információval tudnak szolgálni Anitáról.
Még mindig keressük Anitát! Ő a testvérem és még mindig nem tudunk róla semmit. 4 hónapja tűnt el az utolsó információ szerint Magyarországon volt. De azóta sem kaptunk más információt
– írta az eltűnt lány testvére az egyik posztjában.
Bárki, aki információval szolgálhat, keresse a rendőrséget. Anita 159 centiméter magas, 55 kiló, rövid, kapucni nélküli, fekete téli kabátot, világosszürke futónadrágot, fehér tornacipőt és zöldes színű sálat viselt. A haja barna, testén tetoválás található.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.