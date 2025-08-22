Négy hónapja veszett nyoma: Anita iskolába indult, de sosem ért oda

Hol vagy Anita? - A fiatal 16 éves Koncz Anita Alexának április 11-én veszett nyoma, amikor kilépett hajnalban a sepsiszentgyörgyi gyermekotthon ajtaján, amikor is iskolába igyekezett. Azonban sajnos nem érkezett meg, az oda vezető úton nyomtalanul eltűnt.

Anita iskolába indult, de nyomtalanul eltűnt Fotó: politiaromana

Iskolába indult, nyomtalanul eltűnt

Már negyedik hónapja keresik a román hatóság emberei azt az erdélyi magyar lányt, aki a sepsiszentgyörgyi Godri Ferenc Iskolába igyekezett. Anita ügyében a rendőrség gyermekrablás miatt vizsgálódik.

Április 11-én a sepsiszentgyörgyi rendőrséget értesítették arról, hogy a 16 éves Koncz Anita Alexa eltűnt a sepsiszentgyörgyi gyermekotthonból. Reggel fél hétkor még elindult a sepsiszentgyörgyi Godri Ferenc Iskolába, de az intézménybe már nem érkezett meg, ahogyan a gyermekotthonba sem tért vissza

- közölte a román rendőrség.

Ráadásul a helyi riasztásban az szerepelt, hogy Anita ügye nem hétköznapi eltűnés, ugyanis gyermekrablás miatt riadóztattak. Az osztálytársai szerint nem kizárt, hogy a kislányt valaki elrabolta vagy elcsalta.

A hatóságok gyermekrablás miatt fújtak riadót Fotó: politiaromana

Családja is nagyon aggódik, testvére és édesanyja várja azoknak a jelentkezését, akik információval tudnak szolgálni Anitáról.

Még mindig keressük Anitát! Ő a testvérem és még mindig nem tudunk róla semmit. 4 hónapja tűnt el az utolsó információ szerint Magyarországon volt. De azóta sem kaptunk más információt

– írta az eltűnt lány testvére az egyik posztjában.

Bárki, aki információval szolgálhat, keresse a rendőrséget. Anita 159 centiméter magas, 55 kiló, rövid, kapucni nélküli, fekete téli kabátot, világosszürke futónadrágot, fehér tornacipőt és zöldes színű sálat viselt. A haja barna, testén tetoválás található.