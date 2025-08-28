Segítséget kér a rendőrség, hetek óta nem találnak egy 15 éves fiút Zalában

Eljárást indított a Nagykanizsai Rendőrkapitányság O. Milán eltűnése ügyében.

Az eltűnt fiatal keresésében a rendőrség a lakosság segítségét kéri. (Képünk illusztráció) Fotó: Gé / MW

A 15 éves fiú július 23-án távozott a Zalaegerszegi Befogadó Otthonból, azóta életjelet nem adott magáról, tartózkodási helye ismeretlen. A rendőrök jelenleg is nagy erőkkel keresik.

Milán körülbelül 164 centiméter magas, vékony testalkatú, kerek arcú, rövid sötétbarna hajú és barna szemű. Az eltűnésekor viselt ruházata nem ismert, így az azonosítást elsősorban a fényképe segítheti, ami ide kattintva elérhető, amíg a körözést nem vonják vissza.

A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a képen látható fiút, vagy információval rendelkezik tartózkodási helyéről hívja a 06-93-321-190-es telefonszámot, vagy tegyen bejelentést a Telefontanú ingyenes 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.