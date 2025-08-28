Látta valaki? Eltűnt 64 éves várpalotai nőt keres a rendőrség

A Várpalotai Rendőrkapitányság a 19050/157-195/2025. körözési számon folytat eljárást F. Zoltánné eltűnése ügyében.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri az eltűnt nő keresésében. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

A 64 éves várpalotai nő 2025. augusztus 26-ára virradó éjszaka engedély nélkül távozott egy veszprémi egészségügyi intézményből, azóta nem adott életjelet magáról.

F. Zoltánné 161–165 cm magas, átlagos testalkatú, világosbarna hajú, barna szemű, és szemüveget hord. Eltűnésekor fehér felsőt viselt apró kék mintázattal, szürke nadrágot és barna cipőt. Képét ide kattintva lehet megtekinteni, amíg a rendőrség nem törli a körözést.

A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a képen látható nőt, vagy tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Várpalotai Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-88-371-511-es telefonszámot. Bejelentés tehető továbbá a 88/428-022-es és a +36-30/278-2198-as számokon, illetve a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámon és a 112-es segélyhívón.