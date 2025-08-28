Nem úszták meg: életveszélyes manőver miatt állítottak elő több fiatalt Veszprémben

A veszprémi rendőrök közúti veszélyeztetés miatt indítottak nyomozást egy drifteléses ügyben.

Fiatalok drifteltek Veszprém belterületén / Fotó: ChatGPT

Az eset augusztus 24-ére virradóra történt Veszprém belterületén, valamint a 73-as számú főút szabadságpusztai elágazójánál, ahol ismeretlen fiatalok autóikkal drifteltek. A történteket videón is rögzítették, majd a felvétel megjelent a közösségi médiában.

A rendőrök az ügy felderítése érdekében augusztus 28-án reggel több személyt állítottak elő, közülük egy 30 éves veszprémi férfit gyanúsítottként hallgattak ki. A nyomozás tovább folytatódik, a többi elkövető és az eseményhez használt járművek felkutatása még tart - írták a Rendőrség oldalán.