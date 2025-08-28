Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Életveszélyes manőverek az M7-esen, egy fiatal pár életével játszott az ámokfutó sofőr

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 10:20
sofőrbüntetőfékezés
A hajmeresztő közúti esetről felvétel is készült.

Életveszélyes helyzetet teremtett egy sofőr az M7-es autópályán a napokban, Martonvásárnál.

Szinte csak a szerencsén múlott, hogy a veszélyes sofőr nem okozott balesetet.
(Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Az ámokfutó egy fiatal pár autóját kezdte provokálni: a konfliktus előzésből indult, majd hamar szitkozódásba, mutogatásba és veszélyes manőverekbe torkollott. A fehér autó vezetője többször versenyzett velük, kiabált az utasoknak, majd büntetőfékezéssel is veszélyeztette őket.

Az egyik utas, egy édesanya beszámolója szerint csupán a szerencsének köszönhető, hogy nem történt súlyos baleset. A fiatal pár értesítette a rendőrséget, amit a sofőr is észrevett, és az első lehajtónál elhagyta az autópályát - írta a Tények.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
