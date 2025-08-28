Életveszélyes manőverek az M7-esen, egy fiatal pár életével játszott az ámokfutó sofőr

Életveszélyes helyzetet teremtett egy sofőr az M7-es autópályán a napokban, Martonvásárnál.
Az ámokfutó egy fiatal pár autóját kezdte provokálni: a konfliktus előzésből indult, majd hamar szitkozódásba, mutogatásba és veszélyes manőverekbe torkollott. A fehér autó vezetője többször versenyzett velük, kiabált az utasoknak, majd büntetőfékezéssel is veszélyeztette őket.
Az egyik utas, egy édesanya beszámolója szerint csupán a szerencsének köszönhető, hogy nem történt súlyos baleset. A fiatal pár értesítette a rendőrséget, amit a sofőr is észrevett, és az első lehajtónál elhagyta az autópályát - írta a Tények.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.