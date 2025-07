Hatalmas fogás: több mint 170 kilogramm drogot foglalt le a rendőrség

Százhetvenöt kilogramm drogot, ezen belül 152 kilogramm kokaint foglalt le a rendőrség egy tavaly nyár óta tartó magyar-francia-román közös akciósorozat nyomán - jelentette be a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság megbízott bűnügyi főkapitány-helyettese hétfőn sajtótájékoztatón Budapesten.

Fotó: Gé / MW

A nyomozás során június 8-án 125 rendőr Csongrád-Csanád és Heves vármegyékben, 13 helyszínen tartott összehangolt akciót, amelynek keretében 12,4 kilogramm kokaint, 9 kilogramm metamfetamin kristályt, 12 kilogramm extasy tablettát, marihuánát és drog előállítására alkalmas vegyszereket foglaltak le, továbbá tíz személlyel szemben intézkedtek - közölte Tomsits Tulipán.

A teljes nyomozás alatt lefoglalt drog összértéke eléri az 1,8 milliárd forintot - tette hozzá. Elmondta: a Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentésére indult vizsgálat során a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai 2024 nyarán megállapították, hogy egy magyar-román bűnszervezet, Spanyolországból induló buszjáratok csomagterében rendszeresen kábítószert szállított, Pest vármegyébe és Budapestre - írja a Ripost.

Ugyanakkor a magyar hatóságok felkérésére a francia rendőrök Párizs mellett is ellenőriztek egy magyar kamiont, amelynek pótkocsijában 134 kilogramm kokaint találtak, a járműben utazó két magyar pedig letartóztatták. November közepén Győr közelében egy Hollandiából érkező tréleren 4 kilogramm kokaint és 7 ezer extasy tablettát találtak a rendőrök, ezzel egy időben pedig a román rendőrök Ártándnál tartóztattak fel egy 34 éves férfit, akinél 2,5 kilogramm kokaint találtak - ismertette. Az is kiderült, hogy a bűnbanda kulcsszereplője egy 58 éves magyar állampolgár volt - fűzte hozzá Tomsits Tulipán. Nisóczi József Levente a Pest Vármegyei Főügyészség osztályvezető ügyésze a sajtótájékoztatón közölte, hogy a június 8-i rajtaütésnél elfogott tíz ember közül hat személyt tartóztatott le a bíróság, illetve az Eurojust együttműködés keretében segítséget nyújtottak a nyomozó hatóságnak. Az ügyészség segítségére annál is inkább szükség volt, mert a nyomozás során széles körben éltek a lehallgatás, titkos megfigyelés eszközével és információs rendszerek titkos megfigyelését is végezték. A koordináció jelenleg is folyamatos a francia és a román szervekkel - mondta az ügyész.