/Rossz címre küldte a drogot, ablakon ugrott ki, amikor meglátta a rendőröket: ezek voltak a hét legizgalmasabb drograzziái

Vasárnap, azaz június 15-én életbe lép a drogtörvény. A kormány döntése értelmében innentől nincs kegyelem a drogdílerekkel és terjesztőkkel szemben. A kábítószer-kereskedők teljes vagyonát el tudják kobozni, el fogják venni tőlük a kábítószer-kereskedéshez használt ingatlant, autókat, eszközöket, gyártósorokat, illetve akár 5 éves időtartamra ki is lehet őket tiltani azokról a településekről és régiókból, ahol kábítószerrel kereskedtek. Létre hozták a Delta Programot, mely keretein belül a nyomozók minden nap azon dolgoznak, hogy egyre több drogdílert fogjanak el. Ezen a héten is jól telesítettek, íme a négy legizgalmasabb razzia.

Rossz címre küldték a drogot Fotó: police.hu

Rossz címre ment a drog

Egy futár jelent meg a rendőrségen június 10-én, ugyanis kábítószergyanús anyagot talált egy rossz címre kézbesített csomagban. A dobozban több, külön zacskókba csomagolt növényi törmeléket talált, ezért úgy döntött, hogy a rendőrség re megy vele. Telefonon azt mondta a megrendelőnek, hogy a csomagot visszaszállítja a csomagelosztó központba, ám valójában átadta a hatóságnak.

A nyomozók lefoglalták a 353 gramm kábítószergyanús anyagot, és gyorstesztet végeztek, amely pozitív eredményt mutatott THC-ra. Néhány órán belül a raktárnál fogták el azt a két férfit, akik a küldeményért érkeztek. A police.hu szerint a drogot egyikük rendelte meg, és megkérte az ismerősét, hogy a csomagot az ő címére küldhesse, így próbálta elkerülni a lebukást. A megrendelő a drog egy részét ráadásul tovább akarta értékesíteni. Ezen felül korábban terjesztés miatt indult már ellene nyomozás.

A 27 éves megrendelőt kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A másik férfit tanúként hallgatták ki.

Fiataloknak árulta a kábítószert

A rendőrök Százhalombattán a vasútállomáson igazoltatták a 23 éves K. Kornélt és a 21 éves M. Balázst. Kiderült, hogy előtte nem sokkal marihuánát fogyasztottak, ezért előállították őket. A drogteszt pozitív lett és a vallomásukból kiderült, hogy hogyan jutottak a szerhez. Továbbá azt is elmondták a nyomozóknak, hogy a díler utasítására árulták is a drogot. Az adagokat kiporciózva kapták meg, majd azokat a törzsvevőknek adták tovább, akik közül egy testvérpárt szintén azonosítottak a nyomozók. A fiatalok az üzenetváltásokat egy titkosított csatornán bonyolították le „eltűnő üzenetek” beállítással. Végül a rendőrök elfogták azt is, aki a kábítószert terjesztette.