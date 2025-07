Autó hajtott egy étterembe: Egy kétéves kisfiú meghalt, tizennégyen megsérültek

Súlyos baleset történt július 30-án az Egyesült Államokban, amikor egy autó belerohant egy Portillo’s étterem épületébe az Illinois állambeli Oswego településen. A tragédia során egy kétéves kisfiú életét vesztette, további tizennégy ember pedig különböző sérüléseket szenvedett.

A baleset helyi idő szerint délután 1 óra 55 perckor történt, az Oswegóban található Portillo’s gyorsétteremnél, a 2810-es szám alatt a Route 34-es úton, a Douglas Road közelében – erősítette meg a hírt Jason Bastin rendőrfőnök. Az első információk szerint a járművet egy 50 éves nő vezette, aki egyedül tartózkodott az autóban. A kisfiú az étteremben tartózkodott, amikor a jármű áttörte az épület frontját. „Nyomozásunk még korai szakaszban van, de az eddigi adatok alapján úgy tűnik, tragikus balesetről van szó” – mondta Bastin az NBC Newsnak. Az incidens során összesen tizennégy ember sérült meg, közülük nyolcat kórházba szállítottak, hat főt pedig a helyszínen láttak el és engedtek haza – közölte az Oswegoi Rendőrkapitányság hivatalos Facebook-bejegyzésében. A hatóságok egyelőre nem találtak arra utaló jelet, hogy szándékosság állt volna az eset hátterében – valószínűleg baleset történt - írta a People magazin. Az autót vezető nő is a kórházba került, azonban a baleset után eszméleténél volt, és együttműködött a mentőszolgálatokkal – tette hozzá Bastin. A tűzoltóság vezetője, Josh Flanders elmondta, hogy három sérült állapota kritikus. Az érintettek életkora kettő és ötven év között mozog – számolt be róla a helyi WGN9 hírcsatorna.

A Portillo’s étteremlánc közleményben reagált a történtekre, amelyet a WGN9 és az NBC 5 Chicago is közzétett. Ebben így fogalmaztak: „Gondolatban azokkal vagyunk, akiket ez a tragikus esemény érintett. Miközben továbbra is felmérjük a helyzetet, elsődleges szempontunk vendégeink és munkatársaink biztonsága és jólléte.” A közleményben hozzátették: „Hálásak vagyunk a gyorsan reagáló mentőegységeknek, akik rövid időn belül a helyszínre érkeztek. Továbbra is együttműködünk a helyi hatóságokkal a vizsgálat során. Az oswegói Portillo’s egység a mai napon zárva tart. A további kérdésekkel kapcsolatban a rendőrséghez irányítunk mindenkit.”