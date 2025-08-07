Most kaptuk: súlyos trolibuszbaleset történt Budapesten, mentők és tűzoltók mindenütt

Összeütközött egy trolibusz és két személyautó Budapest VI. kerületében, az Izabella utca és a Podmaniczky utca kereszteződésénél.
A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelyhez a mentőket is riasztották. A karambol helyszínén forgalmi akadály van
- számolt be róla a katasztrófavédelem.
