Most érkezett: baleset történt az M1-es autópályán, óriási a torlódás

Rohantak a tűzoltók: összeütközött egy nyerges vontató és egy személykocsi az M1-es autópálya országhatár felé vezető oldalán, a 49-es kilométernél.

A terelésben történt balesethez a tatabányai hivatásos tűzoltók vonultak, áramtalanítottak. A karambol miatt torlódik a forgalom - számol be róla a katasztrófavédelem.